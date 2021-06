Il popolo della Biondelli

Dicono che… stia destando una certa curiosità l’ultima iniziativa lanciata dall’ex sottosegretario novarese Franca Biondelli. Si chiama People l’associazione che si presenterà il prossimo 18 giugno. Che si tratti dell’ennesima corrente nel mare magnum del Pd? Sono in molti a chiederselo, di certo non sono passati inosservati i nomi di alto profilo che la Biondelli è riuscita a coinvolgere nel Comitato scientifico, dal prefetto Achille Serra, che si occuperà di Sicurezza a Mercedes Bresso (Ambiente) fino all’ex presidente della Consob Giuseppe Vegas. Insomma, un parterre de rois per consentire all’ex luogotenente di Piero Fassino a Novara di tornare in pista? Che lei stia scaldando i motori lo dimostra la presenza, come socio onorario, di Jean Todt, storico uomo Ferrari oggi a capo della Federazione internazionale dell’automobile.