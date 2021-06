Vaccini: Cirio, la comunità scientifica sia più chiara

"Attendiamo indicazioni sull'uso di Astrazeneca, richiamando la necessità che dalla comunità scientifica nazionale ci sia più chiarezza, più tempismo e più univocità". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della visita all'hub vaccinale di Frabosa Sottana, nel Cuneese, allestito nell'ambito del progetto montagne Covid free. "Questa e' una emergenza medica e scientifica, quindi dobbiamo fare quello che la scienza medica ci dice, ma chiediamo alla scienza medica di dircelo in modo chiaro, scientifico e per tempo".

"Sul territorio, in trincea, ci sono i nostri operatori sanitari, i nostri medici, i nostri infermieri - aggiunge Cirio -. Le notizie, se non arrivano chiare, rischiano di creare confusione. Il Piemonte è sempre stato attento e rigoroso, abbiamo sempre utilizzato i vaccini nel rispetto delle indicazioni del piano nazionale, tant'è che in tutte le iniziative degli open notturni legati ai giovani sono sempre stati utilizzati Pfizer e Moderna, non Astrazeneca, che è stato usato per fasce più alte di età. Attendiamo però questo pronunciamento ulteriore che ci e' stato annunciato, auspicando che avvenga quanto prima".