Comunali: Pd Torino, primarie centrosinistra Covid free

È normale che la pandemia abbia portato con sé anche un legittimo timore e una giusta attenzione alle regole igienico sanitarie. Per questo motivo le Primarie del centrosinistra di sabato 12 e domenica 13, saranno in sicurezza". Ad assicurarlo il responsabile organizzazione Pd Torino e coordinatore del Tavolo Organizzativo Primarie, Saverio Mazza. "Nei seggi, sia al chiuso che all'aperto - ricorda -, tra i volontari e gli elettori ci sarà una separazione con pannelli in plexiglas; ogni volontario avrà a disposizione delle mascherine chirurgiche per consentirne la sostituzione durante le operazioni di voto, nei seggi al chiuso verrà misurata la temperatura e mantenuta un'adeguata distanza in base alla capienza dei locali, le matite per il voto saranno costantemente igienizzate". Mazza spiega inoltre che "i volontari non si dovranno spostare presso la sede centrale di Via Coppino ritirare il Kit dei seggi, né per depositarlo a fine voto. Il materiale verrà consegnato loro da personale incaricato. Ogni seggio - conclude - sarà presidiato da personale, distinguibile con pettorina, responsabile della logistica e della sicurezza presso i seggi".