Università: Torino, linee guida per l'equilibrio di genere

Dieci linee guida per garantire l'equilibrio di genere in tutte le attività scientifiche e di ricerca, compreso convegni e conferenze. È stato presentato oggi dall’Università di Torino il documento elaborato dal Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere (CirsDe) di UniTo e dal Comitato Unico di Garanzia. Si tratta di "inderogabili linee di indirizzo, frutto di un lungo lavoro - spiega il rettore, Stefano Geuna - ma la realtà è ancora lontana da quella che vorremmo che fosse". Tra i dieci punti vi sono la presenza di almeno un terzo di donne tra i relatori ai convegni, la promozione di un ambiente inclusivo, maggiore attenzione al linguaggio di genere e agli stereotipi di genere, la possibilità dell'ateneo di non dare il patrocinio a iniziative e convegni che non rispettino questi valori. "Questo passo dell’Università è molto importante - commenta la sindaca Chiara Apoendino - perché nulla di tutto ciò è scontato. Anche noi in Consiglio comunale abbiamo approvato una delibera di questo tipo perché vogliamo lavorare per una società molto più inclusiva e paritaria. Molto è ancora da fare perché certe situazioni diventino consuetudini mentali assodate".