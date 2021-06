Incendio in fabbrica di vernici, case evacuate nel Torinese

Un incendio è scoppiato da questa mattina nella azienda di vernici Cia di Roletto (Torino). I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina nelle operazioni di spegnimento, rese difficili dalla densa colonna di fumo nero e dall'esplosione delle bombolette spray. A scopo precauzionale, la statale 589 dei Laghi di Avigliana è sta provvisoriamente chiusa al traffico e la circolazione è deviata sulla rete locale. Evacuate a titolo precauzionale tre case, le più vicine alla fabbrica. Per quanto riguarda l'asilo nido comunale, la sindaca Cristiana Storello ha informato le famiglie che i bambini non usciranno dall'edificio e staranno all'interno con le finestre chiuse: i genitori che lo desiderano, possono prendere i loro figli in anticipo rispetto all'orario di uscita, ma il servizio proseguirà regolarmente. Sul posto stanno operando, con i vigili del fuoco, l'Arpa e l'Asl To3.