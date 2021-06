Covid: nessun morto in Piemonte, è secondo giorno consecutivo

Secondo giorno consecutivo senza morti da Coronavirus nel Piemonte che si prepara a passare in fascia bianca. Sono 126 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid, pari allo 0,6% di 22.618 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 66, il 52,4%. Prosegue il calo dei ricoverati: sono 47 in terapia intensiva (-2), 351 negli altri reparti (-16), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.478. Gli attualmente positivi sono 2.876. I guariti sono 266, più del doppio dei nuovi casi. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.025 positivi, 11.670 decessi - quattro in più rispetto a ieri ma nessuno registrato oggi - e 351.479 guariti.