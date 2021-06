Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, sabato 12 giugno, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3864m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: netto rinforzo dell'anticiclone da ovest a garanzia di condizioni di assoluta stabilità e soleggiato ovunque salvo per qualche velatura in transito. Pochi cumuli pomeridiani sui rilievi ma con basso rischio di precipitazioni se non un acquazzone diurno sulle vette delle Alpi marittime e Liguri. Temperature in aumento, clima tipico estivo, con valori diurni sui 30-31°C in Val Padana, qualche grado sulla riviera ligure. Venti deboli a regime di brezza. Mar Ligure quasi calmo o poco mosso.