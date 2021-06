Tav: Giachino, partiti e candidati sottovalutano importanza

"I partiti non hanno ancora capito la grande importanza della Tav. Mentre in Germania la candidata cancelliere dei Verdi punta sulla rete ad Alta Velocità, qui l'ultimo Governo per non scontentare i 5 Stelle ha tenuto ferma la Tav e Torino ne pagherà il conto economico e sociale. Senza la Tav Torino avrà un futuro minore". Lo sostiene Mino Giachino, candidato sindaco della Lista Sì Tav Sì Lavoro. "Con la Tav il Pil di Torino nei prossimi 30 anni, tra lavori per la costruzione e ricadute economiche, commerciali, turistiche, aumenterà di almeno 70 miliardi. E, soprattutto, Torino ritornerà ad essere una capitale europea come lo fu negli anni 60 e 70 - aggiunge in conferenza stampa Giachino -. Chiederò che il sindaco di Torino, se sarò eletto, sia il Commissario per la realizzazione della tratta italiana della Tav per la quale i ritardi vengano pagati dall'economia e dal lavoro di Torino e della Bassa Valle di Susa". "Con la Tav Torino va in Europa ma il mondo verrà a Torino - conclude -. A ottobre tutti i torinesi dovranno votare una amministrazione straordinaria che rilanci Torino verso la sua terza ripartenza. Non si potrà votare chi ha amministrato negli ultimi 15 anni la Città e non si è accorto della malattia della decrescita; bisogna fidarsi dell'esperienza, della competenza e della determinazione dell'unica lista civica anche ha nel nome il suo destino, Sì Tav Sì Lavoro".