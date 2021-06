Lo Russo (Pd), primarie grande festa della democrazia

"E' arrivato il momento del voto, dopo un percorso molto intenso ed entusiasmante che mi ha portato a incontrare cittadine e cittadini, a parlare di lavoro, di futuro, di Torino. Nei luoghi di lavoro e nei quartieri ho trovato un grande supporto e una grande voglia di ripartire e costruire". Così, sui social, Stefano Lo Russo (Pd), uno dei quattro sfidanti alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Torino. "Oggi, tra le ore 15 e le ore 20 e domani, domenica, tra le ore 8 e le ore 20 saranno aperti i seggi delle Primarie - spiega - è molto importante andare a votare e coinvolgere amici, parenti, conoscenti in quella che vorremmo tutti fosse una grande festa della democrazia. Ogni singolo voto conta. Grazie per il sostegno e l'aiuto. Buon voto!".