Covid: Confartigianato, su green pass evitare confusione

"Con la zona bianca, che per il Piemonte scatterà dal 14, torniamo alla quasi normalità e alla vita. Ma vanno evitati inutili colli di bottiglia burocratici". Lo afferma in una nota Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino. "Ad esempio la certificazione verde, che dimostra di essere vaccinati o di essere guariti dal Covid o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo, deve essere ottenibile al più presto visto che è condizione necessaria per partecipare a nozze, maxiconcerti, probabilmente anche per entrare in discoteca e per far ripartire il comparto legato al wedding - aggiunge -. La Ue la attiverà dal primo luglio, il Governo italiano vorrebbe anticiparlo al 15 giugno. È importante che ogni eventuale dubbio venga chiarito al più presto e che gli step per ottenere ed accettare il pass siano rapidi, snelli e rispettosi della privacy".