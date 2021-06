Prima vampata di caldo afro-mediterraneo, 35 gradi in pianura

Prima vampata di caldo estivo afro-mediterraneo in Piemonte. Nella giornata di domenica - sono le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - nelle zone di pianura verranno raggiunti i 35 gradi, lo zero termico salirà a quota 4.600-4.700. L'indice di stress da calore descritto nel bollettino Arpa arriverà a 9.7 in alcune aree del Cuneese, 9.6 nell'Alessandrino. In quest'ultima provincia sono attesi i disagi maggiori per il caldo torrido, con l'invito a "molta cautela" nelle ore più calde per il rischio di colpi di calore, crampi e spossatezza dovuti a una "prolungata esposizione al sole". Un calo di qualche grado è previsto già da lunedì, quando l'alta pressione subira' un indebolimento ed è atteso qualche vento da est.