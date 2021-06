Primarie Torino: Tresso, la vera sfida è quella di ottobre

E' arrivato puntuale all'apertura del seggio di via Mazzini, accompagnato dai figli Tommaso e Maddalena, tornata apposta da Bologna dove studia Economia per votare il padre, Francesco Tresso, uno dei 4 candidati alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Torino. "E' uno strumento di democrazia con cui il centrosinistra sceglie chi lo rappresenterà - ha sottolineato il candidato prima del voto - e mi aspetto una buona partecipazione anche perché siamo riusciti ad avere delle rappresentanze che sono rispondenti a istanze diverse". "Credo - aggiunge - che anche la mia proposta sia stata quella di allargare la partecipazione a persone che magari non avevano più vicinanza con la politica, invece questo è un segnale di democrazia e di rimettere l'impegno anche civico al centro della politica". Sulla colazione pre voto dei 4 candidati insieme, questa mattina, "è stato un segnale - osserva Tresso - che abbiamo voluto dare. Alla fine - rimarca - noi fra poco più di 48 ore saremo una squadra, quindi bisogna anche dare dei segnali che comunque la sfida vera è quella di ottobre e quindi è importante che oggi si giochi ovviamente ognuno per la sua parte, ma poi siamo pronti a collaborare e cooperare per il progetto finale".