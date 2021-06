Meteo: giornata soleggiata e afosa

A Torino oggi, domenica 13 giugno, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4344m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: ulteriore rinforzo dell'Anticiclone con un contributo subtropicale africano. Assoluta stabilità e tempo ampiamente soleggiato, salvo sottili velature del cielo e pochi cumuli diurni sui rilievi ma senza fenomeni. Caldo in intensificazione con punte di 33-35 gradi in Val Padana, non oltre 26-27 gradi in riviera ligure grazie alle brezze marittime. Venti deboli a regime di brezza. Mar Ligure quasi calmo o poco mosso.