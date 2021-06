Primarie Torino, seggi aperti fino alle 20

Seggi riaperti questa mattina, dalle 8, a Torino per le primarie del centrosinistra. Si vota per scegliere il candidato sindaco. Quattro i candidati: Stefano Lo Russo, attuale capogruppo dem in consiglio comunale; Enzo Lavolta, vicepresidente vicario della Sala Rossa appoggiato da Articolo Uno e Europa Verde Torino; Francesco Tresso, consigliere comunale, candidato civico sostenuto da Luv e dalla nuova lista Sinistra Ecologista; Igor Boni, storico esponente radicale con l'appoggio di +Europa. Si vota fino alle 20 di questa sera in in 40 seggi fisici, curati da 400 volontari, e per la prima volta anche online. Sono 3.109 i torinesi che ieri, fra le 15 e le 20 hanno votato in presenza. A questi si aggiungono gli 853 voti online, pari al 73% del totale degli iscritti alla piattaforma per il voto telematico.