"Dobbiamo installare allarme", arrestata finta carabiniere

Si è finta carabiniere per truffare una anziana ma è stata arrestata. Una professionista della truffa, già ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stata arrestata dai carabinieri - quelli veri - nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Torino per contrastare le truffe agli anziani. E' accaduto a Nichelino. La truffatrice ha avvicinato una 71enne e, spacciandosi per una militare dell'Arma, le ha detto di aver ricevuto ordini dai suoi superiori di accompagnarla a casa per installare un sistema di allarme. L'anziana, non convinta, ha chiamato per un controlli il 112 e la truffatrice è scappata, ma l'intervento immediato di una pattuglia ha permesso di fermarla. Ora la truffatrice si trova di nuovo ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione.