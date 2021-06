Montagne: mandrie italiane possono alpeggiare in Francia

Le mandrie italiane nel 2021 potranno alpeggiare sulle montagne francesi. "Grazie alla sinergia ed alla grande attenzione generatasi con l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ed il suo staff, - sottolinea la Coldiretti del Piemonte - finalmente si è ottenuta la possibilità di portare ad alpeggiare, per il 2021, i capi in Francia, certamente nel pieno rispetto delle regole inerenti alle vaccinazioni, dettate dalle Asl". "Dopo i nostri ripetuti e decisivi contatti con la Regione ed il Ministero, - spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - si è sbloccata questa situazione di stallo dando così la possibilità ai margari, sentendo preventivamente le Asl locali competenti, di poter raggiungere nelle prossime settimane, come da tradizione, gli alpeggi oltre il confine italiano".