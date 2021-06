Escursionista disperso nel parco nazionale della Val Grande

Da ieri sera sono in corso nella zona del Parco Nazionale della Val Grande, in provincia di Verbania, le ricerche di un escursionista disperso. A denunciare la scomparsa la moglie, preoccupata non aver visto tornare a casa il marito da un'escursione con partenza da Cicogna. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino piemontese, con squadre a terra e il soccorso alpino della Guardia di finanza con un elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri della forestale.