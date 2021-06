Sanità: Nursing up, Regione crei concorsi infermieri e oss

"E' necessario, impellente, che la Regione si metta seriamente al lavoro per la creazione di un concorso, entro l'autunno, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, sia per quel che riguarda gli infermieri, sia il personale delle professioni sanitarie, sia per il personale di supporto (gli Oss) di cui c'è una necessità sempre più impellente". Lo afferma Claudio Delli Carri, segretario regionale del Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie. "Nell'attesa che venga approntato il concorso, chiediamo alla Regione, e di conseguenze alle aziende sanitarie, che da subito tutti i soggetti delle professioni sanitarie assunti a tempo determinato e anche gli Oss che hanno un contratto a termine, vengano tutti portati a 36 mesi di scadenza (come già avvenuto in qualche azienda sanitaria piemontese), come avvenuto per gli infermieri. La carenza di personale è evidente non solo nelle aziende, molte delle quali hanno esaurito le graduatorie e faticano a trovare personale, ma anche e soprattutto sul territorio, dove, ad esempio, la figura dell'infermiere di famiglia stenta a decollare". "La Regione - prosegue Delli Carri - ha la responsabilità di programmare e agire ora, oggi, subito, per realizzare le assunzioni a tempo indeterminato, facendo i necessari concorsi che devono essere chiusi entro l'autunno. Non possiamo rischiare che il sistema vada incontro ad un crash per mancanza di personale. Non possiamo permettercelo. In più è necessario andare a battere i pugni a Roma per ridurre l'indebitamento della sanità, per avere più fondi".