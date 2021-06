Primarie: Frediani (m4O), endorsement M5s a Pd davvero troppo

"Ho lasciato il M5s dopo lungo travaglio interiore. E non è stato per niente facile. Alla fine ho preso la mia strada e dovrei fregarmene di quello che succede nella mia ex forza politica. Ma leggere gli endorsement riferiti alle primarie del Pd (del Pd!!!) indicando quale candidato sarebbe 'meglio o peggio' per le battaglie che il M5s porta avanti è veramente troppo!". E' quanto scrive su Facebook, all'indomani delle parole della viceministra Laura Castelli a favore di uno dei 4 candidati nel primo giorno di voto, la consigliera regionale Francesca Frediani, che siede oggi nelle fila del Movimento 4 ottobre fondato dopo aver lasciato il M5s, nel quale era stata una delle esponenti storiche. "Ma ancora peggio - aggiunge Frediani - vedere le bandiere del M5s e quelle del Pd sventolare insieme sotto lo stesso gazebo. (Tanto ormai la bandiera No Tav si puo' togliere e spazio ce n'è.) Che brutta, brutta fine. Guardiamo avanti, guardiamo la Luna". Nei commenti interviene anche un ex 5 Stelle oggi M4o, il consigliere comunale Damiano Carretto, secondo il quale "nel Movimento sono rimasti solo i democristiani trasformisti e quelli che ostinatamente non si rendono conto che il M5s non esiste più".