Primarie Torino: alle 13 oltre 6.200 voti ai seggi

Secondo giorno di voto per le primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino. Il dato dell'affluenza alle ore 13 di oggi è di 6.229 votanti. A questi di aggiungono 853 voti online, dato però relativo a quelli registrati fino a ieri sera. Ieri, dopo il primo pomeriggio di votazioni i voti erano stati complessivamente 3.962 fra elettori in presenza e online. I seggi chiuderanno questa sera alle 20.