Primarie Torino; Letta, dopo Covid normale partecipazione giù

"Non mi preoccupa la scarsa partecipazione, sono le prime attività del post Covid, sono attività molto più ridotte perché c'è in generale una ripartenza lenta, e' nella logica delle cose". Così il segretario Pd Enrico Letta a Omnibus su la 7 sui dati della partecipazione alle primarie a Torino. "I 12 mila sono un cifra molto importante e domenica prossima preseguiremo a Bologna e Roma, continuo a credere che è stata la via giusta per rilanciare la partecipazione".