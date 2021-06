Pd, Zingaretti: le primarie valore aggiunto del centrosinistra

"Quando le scelte dei sindaci avvengono nelle strade nelle piazze nelle case nei territori, nei cicli produttivi, penso sia un valore aggiunto del centrosinistra non un limite". Così il presidente della regione Lazio ed esponente del Pd, Nicola Zingaretti, ospite ad Anteprima Studio24 su Rainews24 è tornato a parlare dello strumento delle primarie commentando le primarie di ieri del Pd per le amministrative a Torino. "La partecipazione dei cittadini per decidere i candidati in una democrazia non sarà mai superato, anzi è una forma di coinvolgimento" ha detto "e non penso che dobbiamo aver paura o giudicare superato lo strumento delle primarie, sulla consultazione di ieri a Torino non conosco i dati, ma dopo due anni di pandemia è stato un grande esercizio di confronto politico e democrazia, poi ogni città fa cosa a sé e io lo ho sempre detto anche in tempi non sospetti quando ero segretario del Pd".