Primarie Torino: Serritella (M5s), flop e Pd esce debole

"Come immaginavamo le primarie sono state un flop e il Pd esce debole e diviso. L'affluenza è stata scarsa e la vittoria di Stefano Lo Russo non è stata certo un plebiscito. Ora una grande opportunità per noi". Questo il giudizio sulle primarie del centrosinistra del deputato torinese M5s Davide Serritella. Per Serritella "la scelta di volere andare avanti da soli si conferma fino ad oggi non vincente, come d'altronde annunciavano i pronostici. Andare contro il volere nazionale per soddisfare esigenze personali, dopo tanti tentativi di dialogo, non porta mai nulla di buono. Sono certo - aggiunge - che ancor di più il Movimento 5 Stelle giocherà al meglio la sua partita. Lo Russo non è il candidato che ci aspettavamo - conclude -, ma non ci spaventa. Anzi, ancor di più ora sappiamo che abbiamo davanti una grande opportunità".