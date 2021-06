Torino: Lo Russo, la prossima settimana incontro con Letta

"Ho sentito il segretario Letta, che ha dato il suo pieno sostegno ad aiutare la nostra città e che incontreremo la settimana prossima, sia per un bilancio, anche a valle delle primarie a Bologna e Roma, sia per costruire un quadro nazionale e dare un segnale importante". A dirlo il neo candidato sindaco del centrosinistra torinese Stefano Lo Russo. "Ci siamo sentiti anche con Beppe Sala e Giorgio Gori - aggiunge - e iniziato a ragionare per vedere se ci sono elementi per coordinare la campagna elettorale. Secondo me ci sono buoni spazi per fare un ragionamento sui temi dello sviluppo e del lavoro del nord che sono temi importanti che devono assolutamente rientrare il prima possibile nell'agenda del centrosinistra".