Lo Russo, no Appendino a alleanza? Non ci sono padroni voti

"Appendino ha detto no a un'alleanza al ballottaggio, altri esponenti M5s hanno detto una cosa diversa, altri ancora non dicono niente e probabilmente si orienteranno in maniera libera. Credo non ci siano i padroni dei voti, ma opinioni politiche. Rispetto le opinioni, ma sono gli elettori a giudicare, non gli altri politici, e tenderei a occuparmi di più degli elettori che degli eletti che hanno le loro traiettorie in alcuni casi personali". Così il vincitore delle primarie del centrosinistra di Torino, Stefano Lo Russo. "Non sono ossessionato dai 5 Stelle - aggiunge - penso che dobbiamo guardare al centrosinistra con entusiasmo".

"Guardiamo con attenzione al dibattito interno ai 5 Stelle, che ci sembra piuttosto articolato, su posizioni talvolta diametralmente opposte e quindi attendiamo di vedere l'esito finale anche in termini di rappresentazione all'esterno della candidatura a sindaco e del programma", aggiunge in conferenza stampa il candidato sindaco di Torino Lo Russo. "Ci sono posizioni pubbliche espresse da autorevoli esponenti del MoVimento 5 Stelle - conclude - che sostengono che non voterebbero mai un candidato del centrosinistra e posizioni di altri che invece sostengono l'esatto opposto. In mezzo ci sono gli elettori ed è a loro che vogliamo parlare con una proposta coinvolgente che li faccia sentire a casa. Sicuramente questo sarà il nostro orizzonte".