Fisco: al via da Torino campagna a sostegno proposta FI

Parte venerdì a Torino la campagna di raccolta delle firme a sostegno della proposta nazionale di Forza Italia in materia fiscale. Il via sarà con 26 banchetti nel capoluogo e una quarantina nel territorio metropolitano, mentre si apprestano a partire anche le altre province della Regione. La presentazione oggi nella sede azzurra torinese, con il responsabile regionale Bilancio e Finanze Carlo Giacometto, il vicecoordinatore regionale Roberto Rosso, e il coordinatore cittadino Marco Fontana. "A quasi 50 anni dalla riforma che introdusse l'attuale sistema di tassazione - ha detto in un video di saluto il viceministro Gilberto Pichetto, responsabile Bilancio e Finanze nazionale - il Paese è profondamente cambiato: allora l'economia era chiusa, oggi è per un terzo legata al mondo, il che rende necessario spostare dalle persone alle cose il carico fiscale". "La pandemia - hanno spiegato Giacometto, Rosso e Fontana - ci ha consegnato un Paese da ricostruire e le tasse sono un elemento fondamentale del processo. Per Forza Italia sono una delle tre grandi riforme da fare in questo scorcio di legislatura. Con le nostre proposte vogliamo accompagnare la discussione della legge delega del Governo in Commissione finanze. Siamo stati i primi a parlare di riduzione delle tasse e di alleggerimento del carico per la classe media: siamo in un Governo di coalizione ma vogliamo portare il nostro contributo".