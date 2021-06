Torino: Russi (M5s), con Pd nessuna possibilità di accordo

"Ho sempre ribadito che, se fossero davvero esistiti i presupposti per poter intraprendere un percorso comune, questi si sarebbero dovuti concretizzare subito. Inoltre sono convinto, e a maggior ragione dopo i risultati di ieri, che si apra per noi una grandissima opportunità. Il M5s ha tutte le possibilità di poter raggiungere il secondo turno e di ottenere un risultato importante". A ribadire il suo no a un accordo con il centrosinistra al ballottaggio, è il consigliere comunale 5 Stelle e aspirante candidato sindaco Andrea Russi. Per lui le primarie del centrosinistra evidenziano "il dato di un Pd indebolito da un'affluenza alle primarie inferiore alle aspettative. Probabilmente - osserva - proprio per questo giunge l'ennesima richiesta di convergenza al ballottaggio da parte dei vertici sia nazionali che locali del Partito Democratico. Ringrazio il Pd, ma ribadisco ancora una volta che non esiste alcuna possibilità di accordo al ballottaggio, obiettivo tra l'altro ampiamente alla portata Movimento 5 Stelle".