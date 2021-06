Pd: Sala,Torino dimostra che c'è spazio al di là dei partiti

"In questo momento io sono felice per Lo Russo e l'ho chiamato per congratularmi, ma volevo cogliere l'occasione anche per congratularmi con Tresso che ha fatto capire quanto spazio ci sia, al di là dei partiti canonici". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il risultato delle primarie del centrosinistra a Torino a margine dell'intitolazione di un giardino a Luisa Fantasia. In merito allo strumento delle primarie, Sala ha poi aggiunto che "è una decisone molto del Partito democratico, per loro è una regola e quindi capisco che sia logico farlo. Segnalo una cosa però, al di là del successo di Lo Russo un civico come Francesco Tresso, che tra l'altro per me è anche un amico, è arrivato molto vicino a vincere", ha concluso.