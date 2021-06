Torino: Boni, "Lo Russo lavori per leadership condivisa"

"Il candidato sindaco è Stefano Lo Russo, il boccino in mano ora Lo ha lui. È evidente che non dovrebbe ragionare come uomo solo al comando, ma provare a costruire una leadership condivisa". Ad affermarlo Igor Boni, presidente di Radicali Italiani, candidato alle Primarie del centrosinistra torinese, facendo il punto sui risultati a 48 ore dal voto. "Credo che Stefano - ha aggiunto Boni - dovrebbe valorizzare le forze che si sono messe in gioco. Il consiglio più importante che vorrei dare a Lo Russo- ha osservato ancora- è di aggregare le forze liberal democratiche, liberal socialiste che in questa città ci sono e che devono essere rappresentate all' interno della coalizione. La mia candidatura aveva anche l'obiettivo - ha aggiunto - di aggregare quest'area e oggi la priorità del centrosinistra è costruire questa gamba". Boni ha anche auspicato un incontro post primarie con gli altri candidati, "sarebbe positivo e opportuno provare a parlarsi". Infine sul rapporto con il M5s, ha ribadito che "un'alleanza programmatica con il M5s sarebbe un errore e favorirebbe il candidato del centrodestra Damilano".