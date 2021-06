Torino: Tresso, Lo Russo caposquadra ma si decide insieme

"Stefano ha vinto una partita leale, è il caposquadra della squadra che gioca la partita di ottobre. Noi abbiamo dimostrato di essere necessari e indispensabili per attrarre un elettorato largo. Il risultato delle primarie dimostra che non c'è stata una predominanza forte in termini numerici e che quindi ci deve essere una collegialità nel definire le priorità e le linee politiche. I voti delle primarie sono state lo strumento che ci da' oggi la chiarezza che ci si siede intorno a un tavolo con il peso che si rappresenta". A rivendicare il risultato raggiunto ai gazebo è Francesco Tresso, il candidato civico arrivato secondo alla consultazione con soli 2 punti di distacco, circa 300 voti, dal vincitore Stefano Lo Russo. Tresso riconosce dunque in lui il candidato, ma riafferma la necessità di decisioni comuni. "Io voglio portare il mio contributo - dice -. Abbiamo capito che c'è una coalizione articolata, ed è anche una ricchezza, e ora bisogna essere capaci a tenerla assieme in un progetto credibile e vincente. Auspico a breve una verifica insieme per stabilire una linea comune".