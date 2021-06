Torino: Tresso, M5s? voto Città è diverso da circoscrizioni

Per il candidato civico Francesco Tresso, diviso da soli 300 punti dal vincitore Stefano Lo Russo, le primarie "hanno dimostrato che esiste una volontà di un civismo autentico e voglia di partecipazione su cui si deve puntare. Il risultato ci dice che il percorso avviato con Capitale Torino ha una sua coerenza". E annuncia che "oggi nasce un soggetto politico che era in fieri e che produrrà una lista civica a valle di un percorso oggi valorizzato dalla mia candidatura arrivata a un soffio dal potersi aggiudicare la partita". Una lista, assicura Tresso, "aperta e inclusiva. Abbiamo già individuato numerose persone candidabili, molte donne e anche giovani, con profili ed esperienze diverse. E questo è un elemento valoriale". Quanto al nodo del rapporto con il M5s ribadisce che "ci sono valutazioni da fare" e ripropone l'ipotesi di valutare la possibilità di un percorso diverso per le comunali e per le Circoscrizioni, dove si vota a turno unico. "Modalità di voto diverse possono avere strategie diverse - dice - quindi possiamo fare dei ragionamenti su alcune Circoscrizioni che rischiano di andare alla destra" .