Vaccini: Grimaldi (Luv), Piemonte penalizza studenti fuori sede

Il capogruppo LuV in Regione, Marco Grimaldi, chiede alla Regione di non penalizzare gli studenti fuori sede sotto il profilo delle vaccinazioni anti-Covid. Perché, afferma, "se Torino vuole meritare il titolo di città universitaria e il Piemonte continuare a garantire l'afflusso di studenti da tutta Italia nei propri Atenei, occorre andare incontro a queste persone che ogni anno portano al territorio competenze e ricchezza, contribuendo alla fama delle Università piemontesi". "A quanto ci segnalano - dice Grimaldi - la Regione Piemonte non avrebbe rispettato l'ordine cronologico della preadesione, dando la priorità a chi è residente o dotato di domicilio sanitario in Piemonte. Così gli studenti fuori sede, che al Politecnico di Torino sono oltre il 55%, hanno ricevuto la convocazione per il vaccino da metà agosto in avanti, periodo nel quale rientrano a casa loro. E nel caso delle prenotazioni per la fascia 18-29 aperte presso l'hub del Valentino, per i non residenti non e' stato possibile prenotare". "Tutto ciò - rimarca - è inaccettabile, soprattutto alla luce della politica di altre Regioni, che stanno facendo i richiami anche a chi si trova lì in vacanza e che consentono a chi si prenota di scegliere data, orario e hub vaccinale".