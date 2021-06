Covid: in Piemonte 75 positivi, 3 morti

In Piemonte oggi lieve incremento nel numero dei ricoverati Covid in terapia intensiva: + 2, il totale torna a 47. Cala sempre, invece, il numero dei pazienti negli altri reparti: -12, in tutto sono 291. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta anche 75 nuovi casi positivi, pari allo 0,4% dei 17.542 tamponi processati (11.251 antigenici). I morti sono 3, ma nessuno riferito a oggi; le persone in isolamento domiciliare 2.040, gli attualmente positivi 2.378, i guariti +299.