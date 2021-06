Meteo: nubi alternate a schiarite, possibili temporali

A Torino oggi, mercoledì 16 giugno, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 16 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4093m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: il campo anticiclonico continua a garantire bel tempo e clima caldo al Nord Ovest. L'invecchiamento della struttura di alta pressione favorirà la possibilità di qualche isolato temporale di calore sui rilievi alpini e appenninici. Clima caldo, massime intorno ai 32-33°C in pianura padana, meno sulla riviera ligure. Venti deboli.