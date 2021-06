Maturità: Appendino, giovani l'hanno già dimostrata

"Oggi migliaia di studenti affronteranno la prova di maturità. Una ulteriore prova, dopo quella che ormai stanno sostenendo da oltre un anno e mezzo e nella quale, in stragrande maggioranza, quella maturità l'hanno già dimostrata". Così, sui social, la sindaca di Torino Chiara Appendino nel giorno di avvio degli esami di Stato. "Perché, se è vero che i più giovani hanno subito meno le conseguenze cliniche della pandemia - puntualizza -, è altrettanto vero che un forte impatto, dal punto di vista sociale e psicologico c'è stato. Eppure erano lì, a prendersi cura dei più anziani e della loro comunità. Nelle loro case e nei luoghi della solidarietà, dove ho potuto incontrare molti di loro". Appendino suggerisce dunque ai maturandi di "rilassarsi. Fate un bel respiro e siate certi che andrà tutto bene. Avremo ancora un vitale bisogno di voi... come ne abbiamo avuto nei mesi più bui. In bocca al lupo".