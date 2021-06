Torino: Christillin, Pd sbrindellato, Damilano parte favorito

"La mia opinione è che il Pd stia andando un po' sbrindellato a uno scontro elettorale in cui Paolo Damilano parte favorito". Lo sostiene la presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin, interpellata sulla situazione politica torinese dalla trasmissione Agorà su Rai Tre. "Il centrodestra viaggia unito e Paolo Damilano, mio caro amico, è un ottimo candidato e una persona davvero per bene - aggiunge -. Ha iniziato la campagna elettorale a dicembre, sono mesi che batte palmo a palmo la città. Io sono andata a votare per le primarie del centrosinistra e credo che il dato più preoccupante sia quello della partecipazione, poco più di 11 mila persone. Senza contare che Stefano Lo Russo, che rispetto e che ha fatto un ottimo lavoro da assessore, comunque ha preso pochi voti rispetto a un candidato civico arrivato all'ultimo senza appartenere all'area ortodossa del Pd. La pandemia? Non so mica se conta tanto il Covid, la gente ha voglia di uscire: penso ai teatri, agli stadi. Ieri sera a Torino, per assistere al Palazzo dell'Arsenale a un concerto del Teatro Regio c'era la coda fuori...".