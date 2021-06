Robe da Mat

Dal Movimento sociale al Movimento ambientalista, robe da “Mat”. E così Roberto Salerno, ex parlamentare di Alleanza Nazionale, si è riciclato in una nuova formazione politica a quanto pare da lui stesso fondata e con cui parteciperà alle prossime amministrative di Torino. “No ai partiti Sì alla cittadinanza attiva” si legge sui manifesti che già campeggiano per la città. Cosa si aspetti da questa operazione l’ex luogotenente torinese della destra sociale di Francesco Storace e Gianni Alemanno non è ancora chiaro, ma certo – da ex calciatore e presidente di un club di football femminile – ha già deciso di giocarsi pure questa partita.