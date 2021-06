Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, giovedì 17 giugno, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'alta pressione cede il fianco a deboli infiltrazioni atlantiche, che potranno portare un po' di instabilità pomeridiana-serale sulle zone montuose, dove è concreto il rischio di qualche temporale. In pianura tempo più stabile, ma con isolati acquazzoni temporaleschi non esclusi verso sera sulle aree più vicine ai monti, così come lungo l'Appennino. In riviera ligure Sole. Venti deboli ovunque. Clima afoso.