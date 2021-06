Imprese: Ardian acquisisce partecipazione in Netco

Ardian, che con il gruppo Gavio in Italia controlla Astm appena delistata dalla Borsa di Milano, ha acquisito una partecipazione in NetCo Group, succedendo all'investimento dei fondi gestiti da IK Investment Partners e Andera Partners. Lo rende noto un comunicato del gruppo francese. NetCo è uno dei leader europei nel mercato della progettazione, manutenzione generale e assistenza dei sistemi di trasporto in un'ampia gamma di settori produttivi, in particolare la trasformazione alimentare, la logistica, i minerali e l'agroalimentare. Recentemente è cresciuto anche una forte strategia di acquisizione, con più di 20 acquisizioni effettuate dal 2015, tra cui partecipazioni in Abm Tecna in Belgio nel 2017, e in altre aziende europee dello stesso settore, in Spagna e Germania tra le altre. Oggi il gruppo gestisce una rete di oltre 100 service points in Francia, Spagna, Belgio, Germania e Lussemburgo. Con il supporto di Ardian, il team di gestione di NetCo - guidato da Samuel e James Perriez - "intende continuare la strategia di espansione del gruppo sia in Francia che a livello internazionale, approfittando del crescente outsourcing dei servizi di manutenzione in Europa, un mercato ancora molto frammentato", spiega il comunicato del fondo francese.