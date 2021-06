Franceschini, il Museo Lombroso non chiuderà

Il Museo Lombroso di Torino, finito al centro delle polemiche perché accusato di "razzismo scientifico", "è di proprietà dell'Università di Torino" e in base alla documentazione dell'Icom (International Council of Museums) Italia "rispetta agli standard per rimanere aperto". Lo ha spiegato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel suo intervento al question time al Senato. "Non posso chiuderlo, anche se volessi - ha sottolineato - ma se potessi non lo chiuderei, perché il mio compito è aprire musei e non chiuderli". "Oggi giustamente gli studi anatomici di Lombroso sono respinti dagli studiosi - ha ricordato Franceschini, rispondendo a un'interrogazione del senatore del Maie Saverio De Bonis - ma rappresentano un pezzo di storia dello sviluppo dell'antropologia fisica. L'allestimento odierno del museo è studiato in modo da far conoscere il pensiero di Lombroso calato nel periodo in cui visse, dimostrando l'infondatezza dei pregiudizi della fisiognomica, di una parte controversa del pensiero scientifico che collide con l'attuale sensibilità sociale, preservandone dunque la memoria in modo critico".