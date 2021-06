La resilienza di Zambon

Dicono che… la sua riconferma non fosse affatto scontata, eppure Francesco Zambon è uscito indenne dal cambio che ha investito il vertice dell’Agenzia del Demanio. Planato negli uffici di via Barberini al seguito di Antonio Agostini, l’analista finanziario con un passato a Moody’s Investitor Service pare abbia mantenuto, almeno per il momento, l’incarico di capo dello staff con la nuova titolare, Alessandra Dal Verme, recentemente nominata dal governo di Mario Draghi. Torinese ma da tempo residente (quasi) stabilmente a Roma, classe 1981, Zambon è pure presidente di Finpiemonte Partecipazioni, fortemente voluto dall’assessore leghista Fabrizio Ricca, del quale, si vocifera, sia una specie di consigliori in particolare per le relazioni di potere. Del resto, la sua stessa carriera sta lì a dimostrare la sua abilità nel tessere reti, financo nel cosiddetto deep state. Arruolato da Agostini, ex funzionario dei servizi segreti promosso dai 5 Stelle (e da Giuseppe Conte), confermato dalla Dal Verme, cognata del commissario Ue all’Economia, il piddino Paolo Gentiloni, al timone della holding di partecipazioni della Regione Piemonte grazie alla Lega.