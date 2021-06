Torino: Damilano "contro violenza senza se e senza ma"

"Senza se e senza ma sono contro qualsiasi forma di violenza e quindi tutti coloro che fanno parte di questa categoria saranno certo contro quelli che sono i miei progetti, le mie idee di conduzione e sviluppo della città". Così, nella sua prima uscita a un banchetto di Forza Italia in un mercato, il candidato sindaco di Torino Bellissima, e del centrodestra, Paolo Damilano, interpellato a proposito della possibile presenza di esponenti di Casapound nelle liste a suo sostegno. Sugli attacchi del candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo in merito ai partiti che lo sostengono, Damilano ribatte che "in questo momento Torino non ha né voglia né tempo di sentir parlare i candidati di polemiche sterili. I cittadini vengono fuori da una guerra e dopo la guerra bisogna che ai cittadini si parli di progetti e programmi".