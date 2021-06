Azzardo: Damilano, non è momento bloccare iniziative lavoro

"A caldo dico che sono contro il gioco d'azzardo perché non mi piace, dopo di che penso che nel momento in cui sono state fatte delle leggi, ci sono stati degli imprenditori che hanno investito, hanno speso e creato posti di lavoro direi che non è il momento di bloccare delle iniziative di lavoro. Anzi in questo momento bisogna cercare di incentivarle". Così, il candidato sindaco di Torino del centrodestra Paolo Damilano, durante un incontro a un banchetto di Forza Italia al mercato, a proposito della polemica sula legge regionale sulla ludopatia.