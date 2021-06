Disturbi alimentari, in Piemonte proposta legge dei Moderati

In Piemonte sono diagnosticati 1.500 casi di anoressia e 5.000 di bulimia, con 260 nuovi casi di anoressia a 450 di bulimia ogni anno. Cifre che non registrano però il sommerso, dal momento che solo il 10% delle persone con disturbi alimentari chiede aiuto e tantissime altre non riconoscono il fenomeno. È partendo da questa situazione che il capogruppo dei Moderati in Regione, Silvio Magliano, ha presentato la Proposta di Legge Prevenzione, diagnosi e cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare, nonché misure di sostegno per le famiglie coinvolte che prevede 2,5 milioni l'anno per il biennio 2022-2023 e che insiste su prevenzione, intercettazione precoce dei disturbi, sostegno alle famiglie, informazione e sensibilizzazione. "Prima queste patologie sono identificate - sottolinea Magliano -, più possibilità di guarigione ci sono. Con questa Legge proviamo a fare la nostra parte affinché le famiglie non siano abbandonate durante l'intera durata del percorso e anche dopo la fase acuta. E proviamo a mettere risorse finalmente sufficienti a rafforzare il supporto territoriale, fare prevenzione, formare insegnanti e famiglie su quali siano i primi sintomi da riconoscere". Alla presentazione della Pdl anche Francesca Lazzari Seminatore che ha fondato la Onlus Così come sei in ricordo del figlio scomparso proprio per un disturbo alimentare. "Intendo dare voce, idealmente - dice -, a tutte le famiglie e a tutti i ragazzi che hanno affrontato, o stanno affrontando, questi disturbi. Mettere risorse su questi temi non è una spesa, è un investimento. In futuro, salute, speranza".