Covid: Torino, anche nel 2021 previste agevolazioni su Tari

Agevolazioni sulla Tari anche per il 2021 a fronte delle conseguenze economiche dell'emergenza pandemica. È quanto deliberato del Comune di Torino su proposta dell'assessore al Bilancio Sergio Rolando, che evidenzia come "nonostante le difficoltà di bilancio e nell'attesa delle risorse assegnate alla Città siamo riusciti a riconoscere ulteriori e significative agevolazioni per le condizioni di grave disagio". Per le utenze non domestiche e' prevista una riduzione pari al 98% della tariffa dovuta nel primo semestre dell'anno a favore di una serie di categorie. Stabilite inoltre agevolazioni per attività commerciali ed artigianali che subiscono disagi per cantieri per una durata superiore ai 6 mesi, per luoghi di culto (10%), onlus e scuole dell'infanzia (30%), e per attività che cedono gratuitamente a fini di solidarietà sociale le eccedenze alimentari. Per le utenze domestiche confermate le agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico, con sconti del 15%, 25% e 40%. a seconda della fascia Isee. Infine è prevista una riduzione del 10% della parte variabile nelle zone virtuose nella raccolta differenziata.