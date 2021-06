Giornalisti: Molinari e Maccanti, la Lega è al vostro fianco

"Siamo al fianco dei giornalisti piemontesi e italiani, più che mai consapevoli della necessità di salvaguardare l'autonomia di un'informazione indipendente e corretta: a partire dall'editoria locale e dei territori". Così Riccardo Molinari, Capogruppo dei Deputati della Lega, ed Elena Maccanti, giornalista professionista e componente della Commissione per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, esprimono la propria vicinanza e il proprio sostegno agli operatori dell'informazione. L'occasione è la manifestazione in programma a Torino in Piazza Carignano. "Oggi - sottolineano Molinari e Maccanti rivolgendosi ai giornalisti piemontesi - la Lega ha indetto una manifestazione nazionale a Roma, alla quale sono stati chiamati a partecipare tutti gli eletti e i rappresentanti del movimento, ragione per la quale con grande rammarico non potremo essere fisicamente presenti al vostro fianco, ma siamo pronti a continuare con impegno la nostra battaglia in Parlamento a favore di una libera informazione".