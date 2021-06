Vaccino: parte a Novara il Priority Vax per gli over 60

Comincia il 22 giugno a Novara, nell'hub del Salone Borsa, il "Priority Vax", dedicato agli over 60 di città e provincia che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale. L'iniziativa - la prima in Piemonte - ha previsto la formazione di un canale preferenziale che permette non solo di essere vaccinati prenotazione e quindi di presentarsi direttamente all'hub, ma anche di avere una corsia dedicata che consenta di superare la fila. "Adesso partiamo con l'hub del Borsa di Novara - afferma l'assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati - ma se l'iniziativa riscuoterà interesse non solo verrà ripetuta successivamente ma verrà estesa anche a Borgomanero. L'obiettivo è agevolare e incentivare le vaccinazioni per quella fascia di popolazione che, in caso di contagio, è esposta ai maggiori rischi e nella quale, al momento, mancano all'appello con il vaccino ancora molte persone". "Collaboriamo - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi - tutti insieme per raggiungere entro l'estate l'immunità di gregge, in modo da affrontare l'autunno con maggiore serenità. Ringrazio quanti a Novara hanno lavorato per consentire le vaccinazioni degli over 60 senza bisogno di prenotazioni, un'ottima iniziativa". "Sul nostro territorio - commenta il dottor Angelo Penna, direttore generale dell'Asl Novara - risultano esserci circa 10mila persone di età over 60 non ancora vaccinate e circa 5mila over 70. Si tratta di numeri importanti anche se lievemente inferiori al dato medio regionale. A loro l'Asl intende offrire un accesso semplificato, garantendo la somministrazione monodose del vaccino J&J. Si inizierà martedì 22 giugno al Salone Borsa con orario 8.30-13". Le persone che aderiranno all'iniziativa del Priority vax dovranno presentarsi al Salone Borsa munite di tessera sanitaria.