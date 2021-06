Ferrovie: guasto su linea Torino-Milano, traffico sospeso

Ritardi sulla linea Torino-Milano per un guasto a un treno tra Torino Stura e Settimo Torinese. Molte le linee coinvolte dalle 8 di questa mattina, con cancellazioni, totali o parziali, e ritardi fino a 120 minuti. Disagi per i viaggiatori, costretti a cambiare treno e a usare in alcune tratte servizi bus sostitutivi. Da poco è stato riattivato un binario, la circolazione riprende ora su un solo binario a senso unico alternato per entrambi i sensi di marcia. Le Ferrovie - secondo quanto si apprende - prevedono di sistemare il guasto in giornata e ripristinare il traffico ferroviario.