Maltempo: Venaria, "Festa della Nascita" rinviata di 7 giorni

Salta, per il rischio di temporali, la "Festa della Nascita" che era in programma domani alla Reggia di Venaria. "A causa di previsioni meteo avverse, per motivi di sicurezza - è la comunicazione degli organizzatori - siamo costretti a rimandare la Festa della Nascita, prevista il 20 giugno alla Reggia, a domenica 27 giugno con la stessa programmazione e modalità".