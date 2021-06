Traforo Frejus, scoperto testo inedito di Quintino Sella

Nei 150 anni dall'inaugurazione del Traforo del Frejus è stato scoperto alla biblioteca civica di Biella uno scritto inedito di Quintino Sella che ebbe parte attiva nel progetto, in quanto membro della commissione governativa per l'esame delle innovazioni tecniche ideate dai tre ingegneri Sommeiller, Grandis e Grattoni. Lo statista biellese aveva rilegato in uno dei volumi della sua corposa Miscellanea proprio un lungo autografo in cui annota i dettagli di una gita al Moncenisio nel 1861, per poter verificare lo stato avanzamento lavori e soprattutto l'uso dell'aria compressa. Il testo era stato notato da Elisabetta Botto Poala, volontaria della biblioteca, e poi dalla bibliotecaria Valeria Ceffa al tempo dell'inventariazione, come manoscritto. "Aver scoperto proprio quest'anno l'inedito sul Frejus è stata una fortunata coincidenza - è la considerazione del direttore della Biblioteca Civica, Anna Bosazza -. Leggerlo non è stato facile. Abbiamo inviato i dettagli ai soci dell'Accademia delle Scienze di Torino (che sta organizzando per l'autunno un convegno sul 150 anniversario del Traforo) e anche loro erano concordi che lo scritto fosse importante per delineare il ruolo di Sella rispetto ai lavori al Frejus". L'autografo digitalizzato verrà presto messo a disposizione con la relativa trascrizione di Elisabetta Botto Poala.